БЕЗ КРИЗИСА. Скидки в Личном Кабинете LUNDA восстановлены!

Клиенты LUNDA вновь могут оформлять заказы в ЛК со скидкой!

К сожалению, из-за резких изменений цен, в особенности на европейские товары, мы были вынуждены временно отключить систему скидок в Личном Кабинете. В настоящее время ситуация стабилизировалась и пользователям Личного Кабинета LUNDA снова доступны специальные цены на товары из ассортимента компании.

Кроме скидок на товары, пользователи ЛК получают дополнительные преимущества:

• Резервирование товара на сутки без предоплаты;

• Льготные условия доставки;

• Удобная работа с заказами и документацией.

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• ПРОГНОЗ ТПА: к концу апреля возобновится работа без 100% предоплаты, резервирование товара и разумная отсрочка платежа.

Все актуальные новости на Портале ТПА www.valverus.info