Заводу деталей трубопроводов «РЕКОМ» - 30 лет

24 марта 2022 года Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ» отметил тридцатилетний юбилей. За это время предприятие выросло из небольшой коммерческой фирмы до завода, продукцию которого знают и уважают во многих регионах России и зарубежья. Залог успешной деятельности «РЕКОМа» - готовность браться за сложные задачи, решать трудные и нестандартные проблемы заказчиков. О том, почему компания не готова почивать на лаврах, какие новые вызовы и возможности видит в дне сегодняшнем, когда новости экономики и политики теперь не для слабонервных – в очередном номере журнала «ТПА».

Журнал ТПА №2(119), 24 марта