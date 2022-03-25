НОВЫЙ РЫНОК. Обращение коммерческого директора Компании LUNDA: источником напряжения послужила позиция поставщиков и дистрибьюторов, что по заказам, предоплаченным до 24.02.2022, отгрузки приостанавливаются

Уважаемые партнеры! Мы считаем необходимым выступить с заявлением по поводу возникшего напряжения на инжиниринговом рынке вокруг пересчетов оплаченных клиентами счетов. Источником такого напряжения послужила позиция ряда поставщиков и дистрибьюторов в адрес своих клиентов, что по заказам, полностью предоплаченным до 24.02.2022 (начало резкого увеличения курса валют и прайсов поставщиков), отгрузки приостанавливаются. Одновременно с этим выдвигаются требования о доплате по новым курсам и прайсам. Размещение же новых аналогичных по ассортименту заказов по обновленным ценам и получение по ним товара остаётся доступным.

Компания LUNDA считает такую постановку вопроса недопустимой. По заказам, 100% оплаченным до 24.02.2022 года, а также заказам, сделанным после 24.02.2022 и 100% оплаченным в день выставления счета никакой речи о пересчете и доплатах вестись не может. Даже несмотря на все происходящее. Поэтому, в одностороннем порядке перекладывать взятую на себя ответственность по фиксации цены по 100% оплаченным заказам на своих клиентов, компания LUNDA не будет, и подтверждает, что все 100% оплаченные заказы любых брендов, клиенты получат без дополнительных доплат в согласованные сроки.

В случае, если наши поставщики, не будут иметь возможность поставить оплаченный товар, или сроки этих поставок будут неопределенными, наша компания предложит своим клиентам максимально близкие аналоги по характеристикам, причем не выше стоимости уже оплаченного оборудования.

Сожалеем, что неразборчивость в инструментах, отсутствие собственной позиции, изменение ранее достигнутых договоренностей некоторых компаний и поставщиков приводит к таким негативным последствиям. Можем только добавить, что практика судебных делопроизводств по таким вопросам остается на стороне клиента-покупателя, сделавшего 100% предоплату в согласованные сроки. Отдельно добавим, что новые заказы мы принимаем в обычном режиме. Все офисы продаж компании работают по установленному ранее графику, доставка товара осуществляется, мы продолжаем оказывать нашим клиентам всю необходимую техническую поддержку.

Коммерческий директор Александр Лой, +7 495 123-00-00 доб. 001, allo@lunda.ru

Источник: https://lunda.ru/company/news/news/obraschenie_kom_directora_14-03-2022/



