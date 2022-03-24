В Кургане третий по счёту индустриальный парк был запущен на территории завода «ТЕМПЕР», где уже есть производство шаровой армтуры Будет введено еще 8000 кв.м. площадей для новых резидентов парка

Сергей Доронин, руководитель завода «ТЕМПЕР»:сейчас здесь в данном помещении - два резидента из Челябинской области. Это новые предприятия для Курганской области.

Резидент из Челябинска Дмитрий Левин, участник арматурного кластера, наладит здесь выпуск трубопроводной арматуры и соединительных фитингов для труб. Латунный шаровой кран - это импортнозамещающий продукт до 2021 года включительно. Порядка 80 процентов было импортных. Из Китая, из Италии. В этой ситуации, благодаря полному циклу - нам замещать не сложно. Если бы предприятие было связано с иностранными комплектующими, то это большая проблема сейчас.

Алексей Предеин, руководитель отдела предприятия по производству полимерных труб подчеркнул: «Пока никаких проблем, за исключением сырья, которое мы используем. Мы пытаемся выходить с помощью наших китайских партнеров, которые производят подобное сырье — соответственно мы работаем ними. Главнейший вызов, который стоит сегодня перед нашей страной — чтобы предприятия были максимально более нашими.

Все производства, которые появятся и появились в индустриальных парках в этом направлении очень активно работают и перспективы полностью выйти на полную замену составляющих. На строительство этого индустриального парка областной бюджет выделил 204 миллиона рублей, 40 миллионов пойдет на закупку оборудования. Все региональные меры поддержки будут сохранены.

Источник: https://gtrk-kurgan.ru/articles/31470/?, 23 марта