ЛЗТА МАРШАЛ: Новый прайс-лист с 14 марта 2022 года доступен для скачивания на сайте. Цены на ШК DN200/150 и выше повышаются на 20%.

Как мы уже сообщали, с 14 марта цены на всю продукцию ЛЗТА «Маршал» до DN150 повышаются на 15%, шаровые краны с DN200/150 и выше повышаются на 20%. Перерасчет цен связан с существенным ростом в последнее время стоимости материалов, используемых для их производства.

Информационное письмо о перерасчете цен. Цены на шаровые краны с редуктором и шаровые краны из нержавеющей стали краны будут предоставляться по запросу. Прайс-лист действует с 14 марта 2022 года.

По всем вопросам, касающимся продукции, Вы можете обратиться к нашим специалистам по телефону: +7 (495) 223-74-04.

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

https://lztamarshal.ru/media/news/novyy_prays_list_na_truboprovodnuyu_armaturu_lzta_marshal_ot_14_marta_2022/