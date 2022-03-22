НИОКР: ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СУБСИДИЙ. Минпромторг продлевает сбор предложений для проведения конкурсного отбора на получение субсидии на НИОКР.

Механизм субсидирования НИОКР способствует интенсивному развитию технологического потенциала, позволяет обеспечить импортозамещение необходимых компонентов. В перечень попадут современные технологии, непосредственно связанные с производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции (в том числе, создаваемой в целях реализации инициатив социально-экономического развития Российской Федерации). Максимальный размер субсидий для каждой такой технологии будет определяться соответствующей Межведомственной комиссией. В отборе могут принять участие российские организации (юрлица), зарегистрированные на портале ГИСП. Сбор предложений будет осуществляться до 31.03.2022 в Государственной информационной системе промышленности по адресу: https://gisp.gov.ru/pp1649tech/

Источник ГИСП, НПАА, 21 марта