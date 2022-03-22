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НИОКР: ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРАБОТОК ДЛЯ СУБСИДИЙ. Минпромторг продлевает сбор предложений для проведения конкурсного отбора на получение субсидии на НИОКР.

22 марта, 2022 10
Механизм субсидирования НИОКР способствует интенсивному развитию технологического потенциала, позволяет обеспечить импортозамещение необходимых компонентов. В перечень попадут современные технологии, непосредственно связанные с производством и реализацией конкурентоспособной промышленной продукции (в том числе, создаваемой в целях реализации инициатив социально-экономического развития Российской Федерации). Максимальный размер субсидий для каждой такой технологии будет определяться соответствующей Межведомственной комиссией. В отборе могут принять участие российские организации (юрлица), зарегистрированные на портале ГИСП. Сбор предложений будет осуществляться до 31.03.2022 в Государственной информационной системе промышленности по адресу: https://gisp.gov.ru/pp1649tech/
Источник ГИСП, НПАА, 21 марта

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