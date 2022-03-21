ГРУППА ОМК. С 1 апреля начнет действовать новый ГОСТ на сварные трубы для нужд ЖКХ.

Объединенная металлургическая компания (ОМК) приняла участие в разработке нового государственного стандарта на сварные трубы для нужд жилищно-коммунального хозяйства. Введение в практику строительства и ремонта нового ГОСТ Р 70019–2022*, который начнет действовать с апреля 2022 года, позволит минимизировать аварийность трубопроводных систем в сфере ЖКХ, снизить расходы бюджетов всех уровней на устранение прорывов труб и ремонтные работы. Требования нового документа распространяются на стальные сварные трубы наружным диаметром от 406 до 1420 мм, предназначенные для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В требованиях ГОСТ Р 70019–2022 уточнили потребительские свойства данных труб. В частности, прописали для них отдельные требования, отличные от тех, что предъявляют к трубам для строительства магистральных газои нефтепроводов (ранее требования были общими); уточнили требования к сварному соединению труб. После ввода в действие ГОСТ Р заводы-изготовители должны будут пройти процедуру подтверждения на соответствие их труб требованиям стандарта. Росстандарт планирует регулярно проводить проверки как самих предприятий, производящих трубы для ЖКХ, так и качества их продукции. Предполагается, что эти шаги помогут снизить долю контрафактной и фальсифицированной трубной продукции на отечественном рынке. В подготовке ГОСТ Р 70019–2022 были задействованы специалисты инженерно-технологического центра ОМК, который занимается разработкой перспективных видов продукции, и трубных производств выксунского завода ОМК. Они помогали формировать требования нового документа и обеспечивали техническое сопровождение ГОСТ Р при его разработке и утверждении Техническим комитетом.

«Более половины водопроводных, канализационных и тепловых сетей в России устарели и нуждаются в замене. На ремонты и устранение аварий на коммуникациях ежегодно уходят большие объемы бюджетных средств. Новый ГОСТ Р 70019–2022, разработанный при участии сотрудников ОМК, как раз направлен на повышение надежности трубной продукции для ЖКХ. Соответствие труб новому стандарту обеспечит и участникам рынка, и конечным потребителям гарантию безопасности коммунально-сетевых трубопроводов и их высокие эксплуатационные характеристики», — отметил директор инженерно-технологического центра ОМК, заместитель председателя Технического комитета по стандартизации «Стальные и чугунные трубы и баллоны» Павел Степанов.

Источник: https://www.c-o-k.ru/market_news/novyy-gost-na-svarnye-truby-razrabotali-v-rossii-pri-uchastii-vyksunskogo-omk