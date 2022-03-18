АО БАЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и стал лидером арматурной отрасли по данным экспертов

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, подтвердил соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Высокая оценка СМК по итогам ресертификационного аудита подтверждает ориентированность завода на запросы клиентов и возможность производить высококачественную продукцию для нефтегазовых объектов.

Аудит провели представители крупнейшей российской сертификационной и экспертной организации «Русский регистр». Эксперты оценили, как на предприятии работают с требованиями потребителей относительно качества продукции, проводят внутренние аудиты, разрабатывают и реализуют корректирующие и предупреждающие действия и др. Аудиторы отметили системный подход руководителей при организации производства, ориентацию на запросы потребителей, высокую квалификацию сотрудников. Сертификат действует до 2025 года. «Стандарт ISO 9001 предполагает построение системы менеджмента качества, которая ориентирована на потребителя. Базовые принципы Благовещенского завода ОМК: развивать долгосрочные взаимоотношения с партнерами и всегда быть готовыми быстро отвечать на новые вызовы и задачи рынков. Система менеджмента качества предприятия помогает обеспечивать высокое качество производимой продукции и четкое выполнение сроков поставок», - отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Сайт ОМК, 16 марта