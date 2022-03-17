«Кто [из посредников] не хочет опускать цену на металлопродукцию — тех с рынка нафиг», — сказал замминистра Минпромторга...(цитата РБК)

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов 10 марта провёл совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены на продукцию. «Товарищи производители, цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — сказал замминистра. Так, по его словам, стоимость горячекатного проката на рынке сейчас составляет 72 тыс. руб. за тонну при себестоимости около 45 тыс. руб. По такой цене продавать его «невозможно», уверен он.

«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20 %, может быть, 25 %. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов. То же самое касается арматуры, холоднокатного листа и другой металлопродукции.

Цены должны быть снижены «значительно», подчеркнул замминистра, пообещав «последствия» для тех, кто этого не сделает. Причём это касается не только производителей металлопродукции, но и всей цепочки посредников, включая трейдеров. «Кто [из посредников] не хочет — тех с рынка нафиг», — сказал замминистра. Представитель Минпромторга подтвердил РБК факт совещания и что там обсуждалось снижение цен на металлопродукцию.

Евтухов сказал, что с акционерами металлургических компаний лично будет встречаться глава ведомства Денис Мантуров, который объяснит им «более подробно», какие последствия будут ожидать тех, кто не снизит цены.

Источник: РБК, сайт КРЕПЕЖ..., 15 марта



