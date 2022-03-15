Экспертиза санкций в трубной и металлургической промышленности - сейчас действуют четыре группы санкции

· Персональные санкции ЕС, наложенные на основных акционеров металлургических компаний.

· Санкции ЕС и США, наложенные на российские финансовые институты.

· «Низовые санкции» — самостоятельный отказ потребителей от российской продукции.

· Разрабатываемые ЕС санкции для запрета импорта продукции черной металлургии из России.

Персональные санкции — наименее болезненные для металлургической промышленности России, так как они направлены на физических лиц. Однако, «правило 50%» распространяемого на любые компании, контролируемые подсанкционными лицами, создаст проблемы для европейских активов российских компаний . Оно запрещает любые сделки в юрисдикции ЕС с компаниями, более чем наполовину контролируемыми подсканкционными физическими лицами. По состоянию на 14 марта, под санкции ЕС попали Алексей Мордашов (СЕВЕРСТАЛЬ), Дмитрий Пумпянский (Синара групп, ТМК) и Роман Абрамович (EVRAZ). ТМК имеет румынские производственные активы — TMK-Reşiţa S.A. и TMK-ARTROM. Они не могут после выплаты налогов свободно распределять прибыль в пользу российского акционера. Эти производственные единицы не могут получать сырье и полуфабрикаты от ТМК из России. В частности, TMK-ARTROM не может получать трубные заготовки от Волжского трубного завода (ТМК). Подобные санкции вводятся впервые, поэтому не исключено отдельное решение Еврокомиссии по TMK-Reşiţa S.A., TMK-ARTROM. Скорее всего будет внешнее управление, как бы замещающее основного акционера. На мой взгляд, выход подсанкционных лиц из советов директоров компаний, не поменяет положение дел. Взаимосвязанность и подконтрольность в ЕС толкуется очень широко. В Регламенте Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, которым были введены «секторальные» санкции в отношении некоторых российских юридических лиц, устанавливалось: санкции распространяются на лиц, прямо перечисленных в соответствующих санкционных перечнях, приложенных к Регламенту, а также на лиц, чей уставный капитал принадлежит (прямо или косвенно) более чем на 50% лицу, включенному в соответствующий санкционный перечень, и на лиц, действующих от имени или по указанию лица, включенного в санкционный перечень, или лица, чей уставный капитал принадлежит (прямо или косвенно) более чем на 50% лицу, включенному в санкционный перечень. Как говорится, "мышь не проскочит".

ОМК и Загорский трубный завод не затронуты персональными санкциями в отношении акционеров. При этом они пострадают больше, чем ТМК, Северсталь или EVRAZ. Это связано с тем, в условия безусловного и более чем существенного сужения капитальных вложений российских нефтегазовых компаний, Загорский трубный завод приобрел новый актив — Уральская сталь. ОМК планирует начать производства бесшовных труб. Существенные капитальные затраты в нынешних условиях могут оказаться фатальными для этих компаний.

"Низовые санкции" юридически оспорить невозможно. От них сложно избавиться. Разработку новых сплавов невозможно производить без мощной вычислительной инфраструктуры, а часто такая работа требует супер-компьютеров. ТМК надо моделировать новые соединения труб сегмента OCTG, а этого не сделать без запажных прикладных программных продуктов. Подразделение премиум-сервис ПАО «ТМК» не сможет производить расчеты дизайна скважины на программах семейства Landmark Solutions, чтобы дать рекомендации своим потребителям. Никаких китайских альтернатив здесь нет, придется как-то договариваться.

Эксперт А. Мамедов, 15 марта (в сокращении)