ЗАВОД ТЕРМОБРЕСТ. Вниманию потребителей. Важная информация!

В связи со сложившейся общеполитической обстановкой, а также введением санкций и контрсанкций, доводим до Вашего сведения следующее:

Завод «ТЕРМОБРЕСТ» работает в штатном режиме, порядок приема заказов на изготовление продукции и срок их исполнения не изменился, действующий прайс-лист в российских рублях от 10.01.2022 размещен на нашем официальном сайте www.termobrest.ru.

На сегодняшний день доля собственного производства в изготовлении оборудования марки «ТЕРМОБРЕСТ» составляет более 90%, при этом 8-9% составляет кооперация с заводами Республики Беларусь и Российской Федерации. Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает собственным литейным цехом, где организовано изготовление алюминиевых отливок корпусных деталей методом литья в кокиль и под давлением, а полный цикл металлообработки осуществляется силами собственного парка высокоточных обрабатывающих центров токарной и фрезерной групп. Все эти факторы сводят к минимуму зависимость от поставок импортного сырья и комплектующих и позволяют обеспечивать выполнение контрактов по заявленной номенклатуре и в установленный срок.

Срок изготовления партии серийной продукции не превышает 7-10 дней.

Напоминаем, что номенклатура производимого заводом «ТЕРМОБЕСТ» оборудования составляет более 10 000 типов, типоразмеров и исполнений изделий и представлена следующими группами:

· Клапаны электромагнитные газовые;

· Блоки клапанов газовых;

· Регуляторы-стабилизаторы давления, в том числе комбинированные с ПСК и ПЗК;

· Клапаны предохранительно-запорные;

· Клапаны предохранительно-сбросные;

· Фильтры тонкой очистки газа;

· Заслонки регулирующие газовые в том числе дроссельного типа;

· Датчики-реле давления;

· Блоки контроля герметичности;

· Смесители газов.

Выпускаемая серийно продукция нашего завода является достойной альтернативой подавляющему большинству изделий западноевропейских и американских производителей. Более подробную информацию Вы сможете найти на нашем официальном сайте: www.termobrest.ru: каталоги выпускаемого оборудования, подробная техническая информация включая 3D модели выпускаемых изделий, актуальный прайс-лист, декларации и сертификаты соответствия EAC, CE и ГАЗСЕРТ, перечень представителей на территории РФ и т.д.

Также сообщаем, что завод «ТЕРМОБРЕСТ» кроме производства и поставок газовой арматуры и приборов автоматики безопасности выполняет услуги по изготовлению отливок из алюминиевых сплавов методом литья под давлением и в кокиль, а также, по предварительной договоренности, осуществляет разработку и производство газового оборудования под специальные требования заказчика, в том числе аналоги импортных производителей. Применяя оборудование марки «ТЕРМОБРЕСТ», Вы будете гарантированно защищены от срыва сроков поставок со стороны западноевропейских и американских производителей, в следствии имеющих место или надуманных санкций западных стран.

https://termobrest.ru/ni/vnimaniyu_potrebitelei__vagnaya_informatsiya2332/