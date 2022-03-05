61 год со дня рождения А.П. Епишова

Сегодня – 61 год со дня рождения Александра Павловича Епишова (05.03.1961 – 04.01.2019). Коллеги и друзья вспоминают этого выдающегося инженера-изобретателя, основателя компании «ИЛЬМА» и её руководителя в 1994-2019 г.г.

Александр Павлович является автором более 50-ти изобретений в области уплотнительной техники. Уплотнения, разработанные Александром Павловичем и сотрудниками компании под его руководством, выпускаются под марками ИЛЬМА® и ГраФлан® и успешно применяются лидерами российской промышленности и энергетики. Благодаря А.П. Епишову ИЛЬМА опередила время и стала законодательницей тенденций на российском и даже мировом рынке промышленных уплотнений.

Глобальный взгляд на развитие уплотнительной техники, как части мировой промышленности, новаторские подходы к решению вопросов заказчиков, повышению надёжности разъёмных соединений оборудования, поддержанию промышленной и экологической безопасности производства - всё это определило вектор развития ИЛЬМЫ в партнёрстве с мировыми лидерами уплотнительной техники – компаниями Rich. Klinger Dichtungstechnik GmbH&Co. KG (Австрия), Klinger Kempchen GmbH (Германия), SGL Carbon GmbH (Германия), KWO Dichtungstechnik GmbH (Германия), производителем трубопроводной арматуры Klinger Fluid Control GmbH (Австрия) и производителем оборудования для вырезки уплотнений, компанией F.u.J. Peters GmbH. Александр Павлович с его врождённой интеллигентностью, порядочностью, изобретательским подходом и нацеленностью на устойчивое развитие сломал стереотипы зарубежных партнёров о типичных руководителях российских предприятий. Политика ИЛЬМЫ всегда была открытой и честной, и, несмотря на политические и экономические барьеры между странами, партнёрство с мировыми лидерами отрасли до сих пор эффективно развивается, и, наряду с собственными разработками, ИЛЬМА представляет на российском рынке передовые решения в области уплотнительной техники и контроля за потоками рабочих сред, признанные эффективными во всём мире.

Последователи Александра Павловича, работавшие с ним долгие годы, продолжают его дело и развивают его идеи. Сегодня ИЛЬМА - современная динамичная компания, обладающая научно-техническими ресурсами для создания и развития инновационных решений в области уплотнительной техники, а также современной производственной базой. В структуру компании входит сервисный центр, задачей которого является оперативное выполнение заказов. В Учебном центре «ИЛЬМЫ» в рамках проекта «Школа герметизации» ежегодно проходят обучение десятки технических специалистов, которые занимаются вопросами подбора и расчёта уплотнений, а также сборкой и обслуживанием разъёмных герметичных соединений. ИЛЬМА - единственная российская компания на рынке уплотнительной техники, которая ежегодно проходит аудит проходит аудит интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001 с привлечением международных экспертов TÜV. Статья памяти А.П. Епишова в журнале журнал "ТПА" №2 (101) 2019 »»» https://ilma-sealing.com/media-center/publikatsii/Tpa_100_80-81.pdf Видео-портрет А.П. Епишова «МОЯ ИЛЬМА» »»» https://disk.yandex.ru/i/ltQELzIH3KPYbL