РЫНОК. Челябинские промышленники пожаловались на последствия «стальной лихорадки» в конце февраля

Ослабление рубля подкосило даже компании с высоким уровнем импортозамещения. Машиностроители Челябинской области пожаловались на резкое повышение стоимости российского металла и перебои с поставками. В ПКФ «Станкоград» рассказали, что при производстве станков используют 95 % российских комплектующих и сырья, то есть являются предприятием с высоким уровнем импортозамещения. Но ситуация уже сейчас ощущается весьма остро:

— Мы используем лист Магнитогорского металлургического комбината и прокат от других российских производителей, — объяснили в компании. — За последнее время было два повышения цен: 25 февраля на 40 %, 1 марта — ещё на 40 %. В связи с этим ПКФ «Станкоград» не сможет продолжить производство в прежнем объёме, так как столь сильное повышение стоимости сырья приведёт к критическому удорожанию конечной продукции. Рост цен на металл на уровне 40-50 % подтвердили в компании «УралСпецМаш», которая занимается выпуском специальных вездеходов для нефтегазового сектора.

— Да, стоимость российского металла ощутимо возросла, потому что цены определяются биржевыми котировками, учитывающими стоимость металла на мировых рынках. При ослаблении рубля его цена для нас увеличилась, — рассказал директор компании «УралСпецМаш» Антон Гусев. — Ситуация пока не слишком критичная, потому что у нас есть запас металла и запасных частей на складах, и нынешние контракты мы выполним. Другое дело, что если у кого-то долгосрочный тендер или он выиграет госзакупку сейчас, то риски получаются очень большими, потому что нет никакого понимания, какой именно будет себестоимость этой продукции в будущем. Это беда для многих компаний.

Источник: Сетевое издание «74.ру», журнал КРЕПЕЖ..., 3 марта