РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АРМАТУРЫ

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, в связи с расширением производства набирает сотрудников. Завод приглашает на работу контролеров станочных и слесарных работ, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию оборудования, токарей, слесарей механосборочных работ, специалистов по технической поддержке, заливщиков металла, операторов станков с ПУ, инженеров-конструкторов и других специалистов.

Завод ОМК готов рассмотреть кандидатов на должность токарь из других регионов. Для сотрудников, работающих вахтовым методом, предусмотрен удобный график работы (15/15), оплата проезда до Благовещенска и проживания по месту работы.

Ключевые критерии отбора кандидатов – опыт работы от одного года и наличие удостоверения по профессии.

«Благовещенский завод ОМК входит в число лучших работодателей Республики Башкортостан, является одним из самых безопасных предприятий черной металлургии в России, обладает передовым уровнем производственной системы. Проблема нехватки рабочего персонала актуальна не только для нашего завода, но и для всей страны. Мы работаем над тем, чтобы поднимать имидж рабочих профессий. Развитие – это взаимно, поэтому мы предоставляем сотрудникам конкурентоспособную зарплату, социальные гарантии и возможности для профессионального роста. Двери нашего предприятия открыты для всех, кто готов стать частью большого коллектива, участвуя в масштабных и важных для национальной экономики проектах, совершенствоваться, повышать свой профессионализм и опыт», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Источник: АО БАЗ, 2 марта