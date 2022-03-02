ИНТИ: в сегодняшней ситуации санкции нацелены на нефтегазовый сектор российской экономики. Как и раньше, они касаются запрета на поставку в Россию продукции и технологий.

Но сегодня нефтегазовые компании не настолько уязвимы, как в 2014 году, когда они полностью зависели от зарубежных поставок. Санкции тогда были поддержаны американскими отраслевыми системами стандартизации и сертификации API, чьи стандарты используются практически повсеместно. Понимая необходимость альтернативы, в 2020 году ИНТИ собрал сообщество экспертов нефтегазовых, энергетических и машиностроительных организаций, которые сейчас ведут работу по совместному технологическому развитию, путем разработки отраслевых стандартов и проведения оценки соответствия. Уже за два года работы ИНТИ:

— разработал и утвердил 20 отраслевых стандартов и столько же находится на рассмотрении в технических комитетах Института;

— апробировал стандарты на более чем 5 проектах;

— провел более 25 оценок соответствия продукции российских производителей требованиям утвержденных стандартов;

— впервые в отрасли апробировал механизм совместных опытно-промышленных испытаний инновационной импортозамещающей продукции;

— сформировал отраслевые предложения для федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию нормативной базы.

Институт разрабатывает отраслевые стандарты с учетом интересов и возможностей российского производителя для обеспечения бесперебойных поставок продукции и технологий на объекты российских нефтегазовых компаний. Стандарты ИНТИ успешно используются учредителями и наблюдателями. Сообщаем, что разработка и апробация стандартов ИНТИ продолжается в интенсивном режиме, ведь сейчас система стандартизации для нефтегазовой промышленности имеет особую значимость. Благодаря работе ИНТИ можно быстрее развивать, продвигать, и тиражировать отечественные решения.