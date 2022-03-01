ОМК-БАЗ. В сталелитейном цехе предприятия ОМК в Благовещенске установили уникальную закалочную ванну объемом 18 м³.

Продукцию Благовещенского арматурного завода используют при освоении месторождений на Крайнем Севере. В Сибири и на Ямале необходима трубопроводная арматура из материалов, устойчивых к агрессивным средам и экстремально низким температурам (до -60 ºС). Для придания продукции больших размеров дополнительных свойств в сталелитейном цехе предприятия ОМК в Благовещенске установили уникальную закалочную ванну объемом 18 м³. Закалка обеспечивает повышенные прочностные характеристики и ударную вязкость стали при минусовых температурах. Для отливок арматуры весом свыше 2 тонн закалку ранее не применяли. Благодаря техническому решению мы выпускаем изделия, полностью отвечающие новым требованиям ключевых заказчиков.

ОМК, 01 марта