РЫНОК. ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ - ЕСТЬ ЛИ МЕСТО НА РЫНКЕ ТБД?

После ликвидации ЧТПЗ, как самостоятельного игрока трубного рынка, в России основных производителей нарезной трубы для нефтегазовой промышленности осталось два - ТМК Дмитрия Пумпянского и ОМК Анатолия Седыха. Эти две компании много лет успешно работают на нефтегазовом рынке. Эксперты отмечают, что представители компаний осуществляют контакты и ни разу за много лет не было отмечено никакой открытой конфронтации. ОМК ведет себя тихо, ТМК - более заметная компания, но каждый имеет свой "кусок" рынка. Так, ОМК, помимо поставок нарезной трубы (обсадной и насосно-компрессорной), смогла стать основным поставщиком проекта Nord Stream, обходного пути для поставок российского газа в Европу по дну Балтийского моря.

Загорский трубный завод занимает особое место на рынке. Предприятие расположено вдали от регионов нефтегазодобычи, поэтому априори проигрывает в логистике. Крупное трубное предприятие, расположенное в городе Пересвет Московский области, в живописном месте, недалеко от маршрута Золотого кольца России, в основном загружено заказами дочерних компания "Газпрома". Слишком сильная зависимость от Газпрома вынуждает предприятия искать новые рынки. Загорский трубный завод новый, построен в 2015 году и считается самым современным трубным предприятием на постсоветском пространстве, что, безусловно, положительный фактор.

На рынке труб большого диаметра ЗТЗ играет наряду с ТМК (которая поглотила ЧТПЗ), ОМК и Ижорским трубным заводом, входящим в Северсталь. По мнению экспертов, ЗТЗ будет выходить на рынок нарезных труб нефтяного сортамента (OCTG). При этом бурильные, обсадные и насосно-компрессорные трубы, применяемые в бурении и эксплуатации скважин, давно производят трубные гиганты — ТМК и ОМК. На рынке работают более мелкие игроки, такие как "Газпромтрубинвест". Поставляют трубы OCTG даже из Казахстана, поэтому выходить на такой конкурентный рынок Загорскому трубному заводу будет сложно. С другой стороны в трубах большого диаметра нет такой потребности, чтобы полностью загрузить производственные мощности в Пересвете. В этой непростой ситуации руководство ЗТЗ принимает оригинальное решение — комплексные решения для строительной отрасли. Речь об участии в обеспечении металлоконструкциями крупнейших инфраструктурных проектов в нефтегазовом комплексе. Не секрет, что самые большие инвестиции последние годы идут на проекты уровня ЗапСибНефтехим, Нижнекамскнефтехим, проекты в Амурской области, Усть-Луге и т.д.

В рамках реализации новой стратегии ЗТЗ освоил производство труб сверхбольшого диаметра 2520 мм, предназначенных для защиты портов на Северном морском пути от льдин и айсбергов. Предприятие осуществляет поставки таких изделий для береговых сооружений при строительстве морского терминала "Утренний" в рамках проекта "Арктик СПГ 2". Помимо сверхбольших труб, ЗТЗ освоил производство трубошпунта и свай. Таким образом ЗТЗ уже может осуществлять поставки изделий для защиты береговых сооружений, строительства эстакад и водных мостовых переходов. Все это пригодится при масштабном освоении Арктики. Даже если там позволят работать инвесторам из Китая и Индии, то продукция ЗТЗ будет конкурентоспособна за счет логистики. Громоздкие, металлоемкие изделия глупо ввозить из-за рубежа.

Эксперты отмечают, что ЗТЗ может поставлять продукцию не только для освоения шельфа, но и для сухопутных проектов по переработке углеводородного сырья. В частности, соглашение, подписанное с СИБУР предусматривает применения полимерных материалов в трубной промышленности. Речь о расширении поставок ЗТЗ полимерных решений, производимых СИБУР. Но с другой стороны СИБУР может выступать и заказчиком для ЗТЗ. Предприятие, обладая квалифицированными сварщиками, дефектоскопистами, другими рабочими, может успешно работать в рамках крупнейших нефте- и газохимических проектов. Для начала можно выступить на субподряде у турецкой Renaissance, набрать компетенции и начать самостоятельные работы. Тем более, что операторов обязывают реализовывать программы импортозамещения, а это проще делать не поставками основного технологического оборудования, а с помощью монтажа металлоемких изделий производства ЗТЗ. Хорошо, что ЗТЗ имеет успешный опыт поставок ENI, несмотря на наличие в Италии такого гиганта, как Tenaris. Поэтому есть предпосылки вписаться, в частности, в проект, который ведут Linde и "РусХимАльянс", тем более, что ЗТЗ в "Газпроме" хорошо знают.

ЗТЗ, 25 ФЕВРАЛЯ