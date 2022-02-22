Продукция Луганского завода трубопроводной арматуры «МАРШАЛ» получила равные условия с товарами российского происхождения.

17 февраля 2022 года глава Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление № 201 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. № 657», которое вступило в силу на следующий день. В соответствии с этим документом промышленные товары из Донбасса допускаются к государственным и муниципальным закупкам на равных условиях с товарами российского происхождения. Кроме того, в Российской Федерации признаются действительными сертификаты о происхождении товаров, выданные уполномоченными организациями Луганской и Донецкой Республик. Таким образом, к товару, произведенному ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ», во всех конкурсных закупках не применяются ограничения, как к иностранному, что дает возможность активно конкурировать с другими Российскими производителями! С полным текстом Постановления можно ознакомится на нашем сайте lztamarshal.ru или на официальном интернет-портале правовой информации по этой ссылке. Если Вам нужна дополнительная информация, Вы можете уточнить ее по тел. +7 (495) 223-74-04 или e-mail info@lztamarshal.ru.

Письмо ЛЗТА. 21 февраля

