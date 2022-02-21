Транснефть планирует капитальные затраты на 2022 год в размере около 185 млрд рублей.

Это порядка 185 млрд рублей — сказал М.С. Гришанин, отвечая на соответствующий вопрос аналитиков.

Компания также планирует в 2022 году вложить порядка 173 млрд рублей в техническое перевооружение.

«Транснефть» в 2021 году направила 615 млн рублей на мониторинг производственных объектов в зоне вечной мерзлоты, следует из презентации компании. В 2020 г. инвестиции в программу мониторинга составили 591 млн руб. В 2022 году «Транснефть» планирует увеличение совокупного финансирования этого направления до 30%.

«Повышение температуры окружающей среды может вызвать риски таяния вечной мерзлоты, что может создать потенциальную опасность для производственных объектов компании, расположенных в Арктической зоне и зоне распространения многомерзлотных грунтов», - отмечает компания. При увеличении температуры на 2 градуса возрастают инвестиции на реализацию технических решений для исключения подтопления портов, подводных переходов магистральных нефтепроводов, говорится в презентации.

ПАО "Транснефть", 20 февраля