ЛЗТА МАРШАЛ. Новый видеоролик о производстве шара для шаровых кранов

Одним из важнейших элементов шаровых кранов является пробка сферической формы, собственно, сам запорный элемент – шар.

На ЛЗТА «Маршал» для изготовления запорного шара мы используем коррозионно-стойкую жаростойкую хромисто-никелевую сталь аустенитного класса 08Х18Н10, отличающуюся высокой прочностью, антикоррозийными свойствами и длительным скором эксплуатации без потери качества. Запорный шар, изготовленный из этого материала, выдерживает температурный режим от -196°С до +600°С, а использование высокотехнологичного оборудования позволяет снизить шероховатость поверхности шара до минимальных значений для лучшего сопряжения контактных поверхностей металл-полимер. В данном видеоролике мы продемонстрируем весь процесс создания шара запорного на нашем заводе, ЛЗТА «Маршал». Видео уже доступно для просмотра в YouTube, на наших страницах в соцсетях и на сайте ЛЗТА в разделе Видео.

Сайт завода, 17 февраля