СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (ФБ БИЗНЕС) о импортозамещении в ТЭК. Игоря Панченко (АЗТПА) в Министры промышленности!

Говорят о нем много и с разных трибун. Казалось бы, если так, то надо, чтобы проблемой занимались достойные кадры. Давайте посмотрим на эти кадры по цепочке. Тех, кто курирует машиностроение для ТЭК в Министерстве промышленности. Итак, поехали - Министр - социолог, Первый замминистра - африканист, Замминистра - госрегулирование, Директор департамента машиностроения для ТЭК - финансист. Второе высшее - юрист. И даже его заместитель далек от нефтегазового оборудования, не отличит вертлюг от превентора. Ну о чем, кроме освоения бюджетов и деклараций, можно при таких кадрах говорить? Помнят ли они школьный курс физики? Понимают ли эти кураторы машиностроения разницу между токарным и фрезерным станком? О каких высоких технологиях, о какой конкуренции в технике с Западом, можно с такими деятелями говорить? Не абсурд ли это? Можно, конечно и зайца научить курить. Гуманитарию можно заучить пару шаблонных "научных фраз" и не понимая их смысла озвучивать на различных совещаниях. Но зачем это нужно?! Почему не поставить специалистов с опытом руководящей работы? Например, есть Игорь Панченко - русский промышленник, потомственный машиностроитель, техника и технологии для него родное, тульский завод отстоял, спас от развала. Он даже в Москве не живет, а поселился рядом с заводом, постоянно общается с рабочими, конструкторами, технологами. Ну сделайте его министром промышленности! И много таких, если посмотреть. И в Москве, и в регионах. Практический опыт руководства производством имеют...

Источник: https://www.tek-all.ru/news/id8429-kto-kuriruet-v-rossii-importozameschenie-v-tek/

