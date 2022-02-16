Корпорации развития Московской области (КРМО) сообщает, что несколько зарубежных и планируют запустить производство ТПА в подмосковном Солнечногорске.

В частности, завод «АВК Арматура» – один из крупнейших международных концернов в производстве трубопроводной арматуры для водоснабжения, обработки сточных вод, газоснабжения и пожаротушения – планирует производство запорной арматуры. Общий объем инвестиций составит порядка одного миллиарда рублей, планируется создать порядка 80 рабочих мест. Корпорация развития Московской области создана в 2012 году для развития и реализации инвестиционного потенциала региона. Задача организации — привлекать в Подмосковье инвесторов, содействовать созданию индустриальных парков и промышленных территорий. Впервые эта новость была в сети в июне 2021 г.

КРМО, 15 февраля (впервые в июне 2021)