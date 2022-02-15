ТРУБОПРОВОДЫ. ОМК освоила производство труб больших диаметров с двухслойным эпоксидным покрытием для антикоррозионной защиты подземных магистральных трубопроводов.

Новую для российского рынка продукцию изготовили по заказу компании «Транснефть» на Выксунском заводе ОМК в Нижегородской области. Трубы уже поставили на объект заказчика для проведения строительных-монтажных работ и дальнейшей апробации на опытном участке нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1». Технологию нанесения инновационного покрытия на трубы в условиях завода ОМК разработали и освоили специалисты инженерно-технологического центра ОМК в Выксе совместно с «НИИ Транснефть». Новое покрытие планируют использовать как альтернативу трехслойной полиэтиленовой изоляции. Проведенные лабораторные исследования подтвердили надежность эпоксидных покрытий и их преимущества перед полиэтиленовыми. В частности, они более стойкие к УФ-излучению и повышенным температурным воздействиям (до 80ºC). Кроме этого, в России локализовано производство сырья для эпоксидных порошковых покрытий, из-за чего стоимость конечной продукции может быть более выгодной по сравнению с трубами с полиэтиленовой изоляцией. «Многолетний зарубежный опыт подтверждает эффективность использования эпоксидных покрытий для защиты трубопроводов. Теперь в рамках нашего сотрудничества с партнерами из "Транснефти” подобные технические решения появились и в России. Завод ОМК в Выксе имеет современную линию антикоррозионных покрытий с возможностью нанесения двухслойной эпоксидной изоляции с самой высокой производительностью в стране. Мы изготовили и поставили более 6 тысяч тонн изолированных труб, до 2024 года они будут проходить апробацию на тестовом участке, с постоянным отслеживанием свойств покрытий. По результатам будет принято решение о промышленном производстве данной продукции», — рассказал руководитель «ОМК ТЭК» Вадим Сахарнюк.

Сайт ОМК, 14 февраля