Благовещенский завод ОМК подтвердил аттестацию для экспорта продукции через Таможенный реестр

Производственно-аналитическая лаборатория Благовещенского завода ОМК (производственный центр «ОМК Армсталь»), одного из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, подтвердила свою высокую компетенцию в области анализа металлов и вновь получила аттестацию Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан. Такая аттестация обеспечивает попадание продукции предприятия в таможенный реестр, а значит, и расширяет возможности экспорта. Также завод получает право самостоятельно проводить сложнейшие исследования как для себя, так и для заказчика или сторонних организаций без дополнительного контроля со стороны Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Башкортостан. Для подтверждения аттестации производственно-аналитическая лаборатория благовещенского завода ОМК ежегодно участвует в межлабораторных сравнительных испытаниях. В этом году по итогам таких испытаний она показала наилучшие результаты в Башкортостане, подтвердив полное соответствие условиям выполнения измерений и высокий уровень исследований, проводимых на заводе. Результаты лаборатории позволят предприятию не только выполнить требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, описывающего общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий, но и получить преимущество при участии в тендерах или конкурсах.

«У нас широкая номенклатура трубопроводной арматуры для нефтяной и газовой промышленности. Включая уникальную продукцию для эксплуатации в экстремальных условиях. Ее изготовление невозможно без высококачественного лабораторного контроля на всех этапах. Наличие собственной аттестованной лаборатории позволяет нам обеспечивать надежность нашей продукции, быстро проводить анализы металлов и сплавов, не прибегая к помощи сторонних компаний. А это в свою очередь - ощутимая экономия времени и затрат как для завода, так и наших клиентов», - рассказал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.

Письмо АО БАЗ, 11 февраля