ЦЕНЫ И ЗАКОН. Федеральная антимонопольная служба признала «ММК», «НЛМК», «Северсталь» в необоснованном повышении цен

10 февраля 2022 года после всестороннего изучения обстоятельств дел и доказательств Комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завершили рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Северсталь», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат». С января 2021 года компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке.

Рынок горячекатаного плоского проката характеризуется стабильным составом основных игроков и высокими барьерами входа. Ответчики занимают доминирующее положение с долей более 70 %. Комиссия установила, что рост цен на горячекатаный прокат на внутреннем рынке в 2021 году был не в полной мере обусловлен рыночными факторами. Во-первых, рост на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Компании ссылались на то, что цены на горячекатаный прокат устанавливались самими покупателями. По мнению металлопроизводителей, покупатель может снизить цену путём переговоров и установить на рынке цену, которую он готов заплатить. Однако этот довод опровергается количеством поступивших в ведомство заявлений о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. Во-вторых, оценка общих условий обращения товара на рынке показала, что роста спроса со стороны российских потребителей не произошло. При неизменности объёмов продаж на внутреннем рынке в 2021 году ответчики увеличили свою прибыль в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. Кроме того, металлопроизводители не смогли подтвердить неудовлетворённый спрос со стороны зарубежных контрагентов, что свидетельствует об отсутствии рыночных факторов для роста внутренних цен до уровня экспортных значений. Таким образом, повышение цен доминирующими на внутреннем рынке компаниями исключительно на основании значений зарубежных котировок нарушает ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, так как может привести негативным последствиям на внутреннем рынке.

Сайт ФАС и журнал КРЕПЕЖ..., 11 февраля