НОВЫЕ РЕКОРДЫ КОМПАНИИ ОНИКС В ЯНВАРЕ

16-й январь, за все существование ОНИКС, побил рекорд по всем финансовым показателям и с каждым днем результаты только увеличиваются. Был побит рекорд по выпуску продукции на производствах компании среди всех январей. К примеру, на фото вы видите результат за смену - по 260 поковок на участке с ЧПУ и почти 800 шпилек из стали 40Х по ГОСТ 9066-75. Всего через три недели начнется весна! Ну а нам не до холодов, т.к. на складах, в цехах и офисах кипит работа! Оприходовали очередной контейнер с продукцией на складе в Реутове! Теперь на складе в Реутове продукции в денежном выражении стало больше, чем на складе в Екатеринбурге! Это, конечно, не надолго, т.к. в Екатеринбург скоро поступит продукция, а в Санкт-Петербурге приняты и отгружены фланцы большого диаметра DN 2500 мм.

Сайт компании, 7 февраля