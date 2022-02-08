Даны обновленные перечни продукции, подлежащей сертификации и декларированию соответствия по требованиям стандартов

30 декабря 2021 г. официально опубликовано постановление Правительства РФ № 2425 от 23 декабря 2021 г., которым приняты обновленные перечни продукции, подлежащей сертификации и декларированию соответствия по требованиям стандартов. Новые номенклатуры заменят те, которые были утверждены постановлением Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 г.
Обзор обновленного перечня продукции, подлежащей сертификации по нормам ГОСТов
· Трубы и детали трубопроводов из термопластов.
· Арматура трубопроводная: краны шаровые из латуни (вновь включено в номенклатуру).
· Изделия из полимерных композитов строительного назначения.
· Трубы и детали трубопроводов из чугуна.
Обзор обновленного перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия по нормам ГОСТов
· Трубы и детали трубопроводов из термопластов: канализационные трубы и фасонные части к ним из полиэтилена (для безнапорной канализации); полимерные жесткие прочие трубы (для безнапорной канализации); полимерные трубы с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения; изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы).
· Арматура санитарно-техническая водоразборная: смесители и краны.
Из перечня по сертификации:
· Трубы напорные из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения и напорной канализации).
· Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (для холодного водоснабжения).
· Трубы напорные полимерные однослойные из поливинилхлорида.
· Трубы металлопластовые (для теплоснабжения без теплоизоляции). Трубы напорные полимерные жесткие прочие для теплоснабжения без теплоизоляции.
· Фитинги прочие пластмассовые.
· Арматура трубопроводная.
· Изделия из полимерных композитов строительного назначения.
Из перечня по декларированию соответствия:
· Трубы канализационные из полиэтилена (для внутридомовой канализации).
· Фасонные части к трубам канализационным из полиэтилена (для внутридомовой канализации).
· Трубы канализационные из полиэтилена (для наружной канализации).
· Трубы полимерные жесткие прочие (для безнапорной канализации).
· Арматура санитарно-техническая водоразборная.
По материалам ООО «Новотест» и НПАА, 7 февраля