Председатель совета директоров ГК «Маршал», член Генсовета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Сергей Горохов принял участие в форуме среди 7000 участников

Сейчас это общероссийское общественное объединение предпринимателей, включающее более 7000 участников, среди которых, в том числе, представители крупнейших компаний страны. В рамках мероприятия, состоявшегося 3 февраля 2022 года, были рассмотрены наиболее актуальные темы на сегодняшний день: меры поддержки бизнеса в период пандемии, вопрос стимулирования инвестиционной деятельности в регионах, введение российского «зеленого» стандарта и многие другие. Глава государства подчеркнул, что смысл подобных встреч заключается именно в обратной связи от представителей различных компаний с целью успешного развития экономики страны и повышения качества жизни населения. «Вместе и будем искать эти проблемы и их зачищать» — подытожил В.В. Путин.

Facebook БИЗНЕС, 4 ФЕВРАЛЯ