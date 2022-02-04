ОБОРУДОВАНИЕ ОМК.

В конце прошлого года отгружено 830 тонн изолированных труб большого диаметра для обустройства нефтегазоконденсатного месторождения на Крайнем Севере. Чтобы продукция в целости и сохранности доехала до места назначения, разработали специальную упаковку – металлические кассеты. Прочность металлических кассет обеспечивает безопасность складирования и перевозки труб не менее чем в три яруса. Схемы отгрузки согласовали с РЖД и провели дополнительные испытания на соударения труб в вагоне-платформе. Результаты испытаний подтвердили безопасность и сохранность товарного вида продукции. Новая упаковка позволит нам в перспективе поставлять трубы на объекты Крайнего Севера для освоения Арктики в полном соответствии с требованиями заказчика

Facebook БИЗНЕС, 3 ФЕВРАЛЯ