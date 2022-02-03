ПРОДВИЖЕНИЕ. ОМК ТЭК: индекс потребительской лояльности по сегментам ТЭК и ВИНК (нефтянка) достиг 100%.

«ОМК ТЭК» – одна из ключевых бизнес-единиц ОМК. Она включает службы и подразделения, отвечающие за поставки трубной продукции корпорациям топливно-энергетического комплекса (ТЭК), вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) и международным проектам. В январе 2022-го в «ОМК ТЭК» подвели итоги исследования удовлетворенности клиентов за 2021-й. Индекс потребительской лояльности по сегментам ТЭК и ВИНК достиг 100%. Клиенты из этих категорий являются «промоутерами» ОМК и готовы рекомендовать компанию в качестве надежного партнера. Как нам удалось добиться таких результатов рассказываем в новом номере «ОМК Команды».

Facebook БИЗНЕС, 2 ФЕВРАЛЯ