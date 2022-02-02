ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ТЭК. Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) приступил к аудиту поставщиков оборудования для ТЭК

Цель ИНТИ в обеспечении эффективного диалога между иностранными лицензиарами и отечественными производителями оборудования. Разработка стандартов позволит унифицировать требования отрасли к производителям, а также увеличить долю российских материалов и оборудования в крупнейших инвестиционных проектах.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТИ

Стандартизация

Совместная разработка единых отраслевых требования (стандартов) в рамках комитетов по стандартизации

Оценка соответствия

Проведение оценки соответствия продукции по необходимым стандартам и параметрам для своих клиентов, используя сертифицированную отраслевую инфраструктуру для проведения испытаний, а также аккредитованных аудиторов

Консультационные услуги / исследования рынка. Предоставление клиентам консультационных услуг по российскому рынку нефтегазового оборудования, перспективных направлениях локализации, имеющихся инструментах мерах господдержки и институтов развития и т.п.

В настоящее время в работе АНО «ИНТИ» участвуют: восемь российских нефтегазовых компаний (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО НК «РуссНефть», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Зарубежнефть», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Транснефть»); шесть иностранных нефтегазовых компаний (ADNOC (ОАЭ), Sonatrach (Алжир), Kuwait Petroleum Corporation (Кувейт), Узбекнетегаз (Узбекистан), Казмунайгаз (Казахстан), SOCAR (Азербайджан); более 10 международных лицензиаров и EPC-подрядчиков.

Планирование, разработка, актуализация и утверждение отраслевых стандартов АНО «ИНТИ» проводится в рамках технических комитетов по стандартизации. На текущий момент создано уже 14 технических комитетов. В рамках деятельности ИНТИ формируются Комитеты по стандартизации, в которых могут принять участие все заинтересованные участники. Разрабатываемые стандарты учитывают требования потребителей и производителей инжиниринговых компаний. На сегодняшний день разработано и утверждено более 15 отраслевых стандартов по направлениям: «Центробежные насосы», «Руководство по выбору и подбору марок сталей», «Система менеджмента качества», «Геополотно», «Реакционные печи», «Клиновые задвижки», «Роторные управляемые системы для бурения», «Зеленое» промышленное строительство», «Емкостное оборудование (стальное сварное)», «Гибкие насосно-компрессорные трубы», «Подвески хвостовиков», «Флот ГРП», «Немагнитная коррозионноустойчивая сталь», «Изготовление и контроль качества строительных конструкций», «Пакеры», «Трубы сварные и бесшовные из углеродистых нелегированных и легированных сталей», к разработке которых было привлечено более 500 экспертов из различных организаций.

АНО ИНТИ, 2 февраля