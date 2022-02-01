Новое отраслевое СМИ (журнал) начала издавать Группа ОМК с 2022 года

ОМК стремится стать компанией первого выбора клиентов. Амбициозная цель требует амбициозных решений, поэтому наша компания открывает новые рынки, улучшает клиентский опыт и развивает продажи. Именно этому посвятили новый номер «ОМК Команды». В первом выпуске 2022 года - самое важное о трансформации компании, а также:

- аналог Госуслуг для клиентов,

- рекомендации от нефтегазовых корпораций,

- гениальные решения выксунских инженеров,

- бизнес-история из Чусового об успехе и мировом признании,

- а еще комментарии от лучших отраслевых экспертов и не только. Читайте свежий номер по ссылке: https://journal.omk.ru/journal/01-2022/

Facebook БИЗНЕС, 31 января