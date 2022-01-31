ПРОГНОЗ НА 2022: Александр Шевелев, генеральный директор «Северстали»

Мы ожидаем, что в 2022 году показатель потребления стали может прибавить еще 3,1% к 2021 году благодаря росту спроса во всех ключевых отраслях (машиностроение — 3,3%, энергетика — 12,1%, строительство — 2,2%). Потребление стали в РФ выросло на 4,3% в 2021 году, в то время как «Северсталь» прогнозировала его увеличение на 3%. Российская экономика в целом восстановилась быстрее ожиданий в 2021 году, и это весьма приятно констатировать. Спрос на сталь в мире в 2022 году может вырасти на 0,4%. Мы ожидаем, что в будущем снижение потребления в Китае продолжится из-за слабого внутреннего спроса, в то время как в остальном мире потребление стали наоборот вырастет.

Facebook БИЗНЕС, 28 января