ЗАВОД ТЕРМОБРЕСТ: НПФ «РАСКО» №1 в рейтинге дилеров по итогам 2021 года.

Согласно подведенным СП «ТЕРМОБРЕСТ» результатам работы дилеров по итогам 2021 года (исходя из объемов реализации продукции) на ООО «НПФ «РАСКО» снова на 1-м месте! Потребителям продукции компания по-прежнему гарантирует:

- Полную инженерную поддержку;

- Максимальный ассортимент продукции на складе в г. Москве;

- Минимальные сроки изготовления и еженедельные поставки готовой продукции с завода-изготовителя (г. Брест);

- Особые условия комплектации заказов дополнительной продукцией других ведущих заводов-изготовителей газового и теплотехнического оборудования, приборов КИП, котельной автоматики и запорно-регулирующей арматуры;

- Минимальную стоимость всей поставляемой продукции;

- Гибкую систему оплаты (для постоянных клиентов).

Facebook БИЗНЕСС, 25 января