НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАВОДА.

Задача мероприятия – определить наиболее глобальные и острые проблемы, которые стоят на пути достижения корпорацией поставленных целей, выработать пути решения и сформировать комплекс мер по их устранению.

Стратегическая сессия проходит на предприятии уже в третий раз. Однако формат этого года был новый. Модераторами встречи выступили ведущие специалисты в своих областях: доктор психологии Виктория Шиманская, преподаватель в МГИМО и Сколково, эксперт по развитию эмоционального интеллекта; и Сергей Асташкевич, педагог и автор программы подготовки управленцев, мастер спорта по карате, подготовивший более 30 черных поясов по карате, которые стали чемпионами России и Мира.

- Предприятие – это большой организм, в котором все системы должны работать и взаимодействовать четко и слаженно, - отметила Наталья Орловская, генеральный директор МК «Сплав». - Каждый руководитель досконально владеет информацией по своему направлению и понимает, что в работе его и других подразделений является препятствием. Стратегическая сессия – это серьезная командная работа, в ходе которой самые сильные стороны и компетенции каждого участника выходят на первый план. Такое сочетание дает мощнейшую мобилизацию. Команда готова решать задачи выше и серьезнее ее нынешних возможностей и создавать что-то действительно стоящее.

В ходе стратегической сессии командой руководителей был определен перечень изменений, которые помогут предприятию повысить эффективность работы и достичь поставленных целей. Среди них – цифровизация процессов технического, конструкторского, технологического и коммерческого документооборота, формирование плана запуска, профессиональное развитие и повышение вовлеченности персонала всех уровней в решение поставленных задач. По итогам мероприятия по каждому направлению был определен ряд проектов как верхнего уровня, так и на 13-ую зарплату, которые предстоит коллективу предприятия реализовать в 2022 году.

Facebook, 20 января