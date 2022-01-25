НОВЫЙ НЕФТЕГАЗ.

Реализован формат международной модели EPC, объединяющей проектирование, снабжение, в том числе производство оборудования, и управление строительством, то есть от оценки инвестиционного решения до сдачи в эксплуатацию и создания цифрового профиля объекта. Финансовая и производственная поддержка Газпромбанка позволит компании самостоятельно финансировать проекты и развивать услуги промышленного девелопмента, что даст возможность ГПБ Инжиниринг активно участвовать в развитии импортозамещающих тенденций в сфере реализации проектов в РФ, повысить качество и технологичность создаваемых промышленных объектов, а также инвестиционную привлекательность наукоемких проектов.

«Комплексный подход к реализации проектов «под ключ», импортозамещение технологических решений, НИОКР, локализация зарубежных технологий, операционное управление объектами и промышленный девелопмент, проектное финансирование – это ключевые преимущества и сильные стороны ГПБ Инжиниринг. А совмещение целого ряда компетенций и широкого функционала, позволит предоставить заказчикам надежные и комфортные условия при строительстве объектов в таких областях, как: нефтегазодобыча, переработка, транспортировка; нефтегазохимия, водородные технологии, производство минеральных удобрений; реализация морских проектов», – отметил председатель совета директоров ГПБ Инжиниринг Руслан Навроцкий.

АО "ГПБ Комплект" - 100% дочерняя компания АО "Газпромбанк". Комплексный поставщик для предприятий промышленной группы АО «Газпромбанк» и внешних независимых заказчиков. Маркетинговый центр закупок АО «Газпромбанк». Консалтинговый партнер в построении систем закупок «под ключ» и автоматизации.

АО "ГПБ Комплект", 21 января