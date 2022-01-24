ЧТПЗ и ЭТЕРНО (ГруппаТМК) показали Минпромторгу и Минфину свои мощности перед корректировкой налогового режима в тяжелом машиностроении

Председатель Совета директоров Трубной Металлургической Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский продемонстрировал современные мощности Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) статс-секретарю – заместителю министра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову и статс-секретарю – заместителю министра финансов РФ Алексею Сазанову. В ходе рабочего визита гости ознакомились с производством труб большого диаметра в цехе «Высота 239» мощностью 1 млн тонн труб в год. Цех оснащен высокотехнологичным автоматизированным оборудованием, в том числе двумя прессами шаговой формовки, способными производить трубы длиной 12 и 18 метров, а также кромкогибочным прессом для работы с листами металла толщиной до 48 мм. Также делегация посетила расположенное на территории ЧТПЗ предприятие ЭТЕРНО, производящее штампосварные детали трубопроводов и кастомизированную продукцию новой линейки тяжелого машиностроения. Мощности ЭТЕРНО позволяют выполнять более 50 технологических операций при температурах от +20 до +1 050 градусов Цельсия, работать с металлом и металлопрокатом толщиной до 200 мм, шириной до 4 500 мм и длиной до 30 000 мм.

«У нас сегодня был ознакомительный визит на Челябинский трубопрокатный завод, чтобы посмотреть технологии производства и выпускаемую продукцию, узнать задачи, которые сейчас стоят по дальнейшему развитию предприятия. В прошлом году была реализована значительная корректировка налогового режима для металлургической отрасли. Нам важно увидеть на местах, как эти налоговые изменения отразятся на производствах, что покажет их реализация на практике», — подчеркнул Алексей Сазанов. В портфеле ТМК ЭТЕРНО — несколько десятков реализованных инженерных решений новой продуктовой линейки тяжелого машиностроения. Продукция использовалась для модернизации оборудования компании «Северсталь», Группы Мечел, Группу НЛМК, Аксуского завода ферросплавов в Казахстане. Высокотехнологичные продукты производства ТМК ЭТЕРНО также используются в атомной промышленности: при строительстве АЭС «Аккую» в Турции и Курской АЭС в России. Сайт ТМК, 21 января