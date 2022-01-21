Российский инвестиционный форум (РИФ) в Сочи перенесли с февраля на более поздний срок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Это передает пресс-служба правительства России 18 января. «Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок». Премьер пообещал вернуться к вопросу о форуме, когда улучшится эпидемиологическая ситуация. Форум проводится в Сочи ежегодно с 2007 года. С 2016 года он называется Российским инвестиционным форумом. Из-за эпидемиологической обстановки форум уже переносили в 2020 и 2021 годах. На прошлой неделе источники РБК сообщили, что власти обсуждают перенос форума в Сочи. Причиной обсуждений о переносе стало распространение омикрон-штамма коронавируса.

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