Постановление об обязательной сертификации и декларировании трубной продукции (трубы, арматура, фитинги, детали трубопроводов)

Взамен 982–ПП РФ от 01.12.2009 Правительство подписало Постановление № 2425 от 23.11.2021. Оно вводит обязательное подтверждение соответствия или декларирование для перечня трубной продукции:
«2248» Трубы и детали трубопроводов из термопластов
· Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним
· Трубы металлопластиковые
· Трубы полимерные жесткие прочие
· Фитинги прочие пластмассовые
· Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы)
«2451» Трубы и детали трубопроводов из чугуна
· Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения»
«2292» Изделия из полимерных композитов строительного назначения
· Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в том числе для уранодобывающего производства
· Трубы водопропускные из полимерных композитов
· Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов
· Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации
· Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов
Источник: rapts.ru, 11 января (в сокращении)