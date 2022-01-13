Постановление об обязательной сертификации и декларировании трубной продукции (трубы, арматура, фитинги, детали трубопроводов)

Взамен 982–ПП РФ от 01.12.2009 Правительство подписало Постановление № 2425 от 23.11.2021. Оно вводит обязательное подтверждение соответствия или декларирование для перечня трубной продукции:

«2248» Трубы и детали трубопроводов из термопластов

· Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним

· Трубы металлопластиковые

· Трубы полимерные жесткие прочие

· Фитинги прочие пластмассовые

· Изделия пластмассовые для канализации прочие (колодцы)

«2451» Трубы и детали трубопроводов из чугуна

· Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения»

«2292» Изделия из полимерных композитов строительного назначения

· Трубы и фитинги стеклокомпозитные, в том числе для уранодобывающего производства

· Трубы водопропускные из полимерных композитов

· Трубы и фитинги композитные полимерные для внутрипромысловых трубопроводов

· Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном для водоснабжения, водоотведения, дренажа и канализации

· Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов

Источник: rapts.ru, 11 января (в сокращении)