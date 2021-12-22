ПРОИЗВОДСТВО. Новая линия по производству регулирующих клапанов VFM2 открылась на заводе «Данфосс» в Московской области 21 декабря 2021 года.

Это событие стало очередным этапом реализации проекта по локализации производства Danfoss. На сегодняшний день практически все основное тепломеханическое оборудование для тепловых пунктов выпускается в России. «Увеличение степени локализации — одна из главных целей в стратегии развития производства компании «Данфосс». Новая линия позволит нам поставлять комплекс оборудования для систем централизованного теплоснабжения, сделанного в России. Нужно отметить, что это не просто сборка из импортных комплектующих, к чему на рынке многие привыкли. Это полная локализация практически всего набора ключевых продуктов, отвечающая требованиям федерального законодательства и региональных норм», комментирует генеральный директор «Данфосс» Михаил Шапиро.

Дмитрий Копылов, руководитель проекта, рассказывает: «Необходимость организации новой производственной линии назрела в 2020 году, когда запросы на локализованные регулирующие клапаны из разовых стали системными. Мы проанализировали объем На новой линии производятся регулирующие клапаны VFM2 c номинальным диаметром от 15 до 50 мм, номинальным давлением 25 бар, максимальной температурой регулируемой среды 150 °С. Производственная мощность — 15 000 клапанов в год. Здесь также можно изготавливать клапаны других модификаций и номинальных диаметров. Как и все заводы группы Danfoss, линия регулирующих клапанов сертифицирована по стандарту IATF 16949. Каждая единица оборудования проходит строгий контроль. Специалисты отслеживают качество сырья и компонентов, проверяют каждый этап сборки, контролируют первые образцы и выборочно проверяют готовые изделия.

«Конструкция клапана, проверенная многолетним опытом эксплуатации на объектах теплоснабжения во всем мире, не претерпела изменений в ходе локализации, но мы усовершенствовали производственный процесс. Мы обеспечили еще более строгий контроль качества готовых изделий, в частности увеличили процент выборки для ряда финальных тестов клапана. В ходе проектирования технологической оснастки был внедрен программный контроль правильности последовательности и комплектации сборки. Система оповещает оператора, если последовательность сборки нарушена», рассказывает руководитель конструкторско-технологического отдела «Данфосс» Евгений Василевкин. Регулирующие клапаны VFM2 выбраны для локализации не случайно. Эта модель поставляется на объекты теплоснабжения России уже более 10 лет, клапаны нашли широкое применение и зарекомендовали себя как надежное и точное устройство для регулирования расхода.

21 ДЕКАБРЯ, САЙТ ДАНФОСС