Рынок СПГ будет расти опережающими темпами. (Спрос на криогенную арматуру увеличится в разы)

В следующие 10-15 лет мировой рынок сжиженного природного газа будет расти опережающими темпами относительно других рынков энергоносителей. На этом рынке доля России будет продолжать расти, а производство СПГ может вырасти выше 120 млн тонн, спрогнозировал Павел Сорокин, выступая на XIX форуме «Газ России». По словам замминистра, в следующие 20 лет природный газ останется одним из основных столпов развития мировой энергетики. «Мы видим очень хорошие перспективы для нефти и газа, в части газа есть значительный потенциал для роста. Россия обладает одним и из крупнейших его запасов и это отражено в наших планах по наращиванию экспорта и увеличению присутствия на рынке сжиженного газа. В ближайшие 10-15 лет отрасль СПГ будет расти опережающими темпами относительно других энергоносителей. Мы рассчитываем, что можем нарастить его производство примерно до 4-х раз от текущего уровня, превысить показатель в 120 млн тонн», - рассказал он.Параллельно, будут увеличиваться поставки газа и по трубопроводам, считает замминистра - на своих ключевых рынках в Европе и Азии Россия остаётся одним из самых конкурентоспособных поставщиков. При этом рост газовых поставок будет происходить также за счет развития внутреннего рынка и газификации населения в России.

«Кроме того мы видим очень большой потенциал по вовлечению и монетизации тех ценных фракций, которые есть в нашем газе. Сейчас у нас фокус на выделение этана, использование СУГов в химии - их добавленная стоимость относительно простого сжигания газа составляет от 2 до 6-ти раз. Было бы нерационально не использовать такое преимущество», - отметил Павел Сорокин.

Минэнерго России, 18 декабря (в сокращении)