Челябинский завод ОМК ТРУБОДЕТАЛЬ запустил два пресса для изготовления методом холодной деформации крутоизогнутых отводов, применяемых при монтаже трубопроводов на нефтегазовых и атомных объектах.

Завод ОМК в Челябинске («ОМК Трубодеталь») стал первым в России предприятием, делающим детали при помощи такой технологии. Оборудование установили в рамках проекта по техническому перевооружению производства «ОМК Трубодеталь» с инвестициями более 3 миллиардов рублей. Метод холодной деформации сократит время цикла производства, снизит трудоемкость изготовления отводов и позволит задавать монтажную партию изделий в любом количестве, в отличие от прежних технологий изготовления отводов, которые делали низкорентабельным производство небольших партий. Оборудование позволяет производить отводы диаметром до 630 мм из углеродистых, низкоуглеродистых и низколегированных марок стали, а также из коррозионных, нержавеющих и жаропрочных марок стали среднего и повышенного класса прочности. Данные изделия рассчитаны на эксплуатацию в условиях повышенной температуры и в агрессивных коррозионных средах. «Проект по техническому перевооружению завода находится сейчас в активной фазе. Регулярно поступает новое оборудование, ведем строительные, монтажные и пусконаладочные работы на пяти производственных участках с участием шеф-монтажников из Кореи, Италии и Китая. Техническое перевооружение предприятия должно завершиться к середине 2022 года. После этого ОМК сможет предложить клиентам новые виды соединительных деталей трубопроводов и узлов из нержавеющих и жаропрочных марок стали, предназначенные как для нужд нефтегазовой, атомной и теплоэнергетической отрасли, так и других сегментов рынка: нефтехимии и производства сжиженного природного газа», – рассказал управляющий директор завода «ОМК Трубодеталь» Александр Ващенко.

Сайт ОМК, 14 декабря