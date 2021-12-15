ФИЛЬМ - ТРИЛОГИЯ НА САЙТЕ https://www.forsteam.ru.

Приглашаем в кинотеатр на официальном канале Youtube. Спешите видеть полную трилогию, посвященную новому поколению поплавковых конденсатоотводчиков ADCA FLT! Оцените преимущества конструкции и расширенные функциональные возможности всей линейки данного оборудования, от DN15 до DN100! Для вашего просмотра доступны 3 видеоролика: · 1-ый видеоролик на русском языке посвящен самым популярным типоразмерам конденсатоотводчиков до DN25; · 2-ой видеоролик расскажет о конструкции конденсатоотводчиков средних и больших типоразмеров, до DN100; · 3-ий видеоролик - о специальных, высокопроизводительных сдвоенных конденсатоотводчиков серий FLT29TW, FLT39TW, FLT49TW, с пропускной способностью до 45 т/ч.

Все конденсатоотводчики ADCA FLT нового поколения доступны из высокопрочного чугуна, углеродистой или нержавеющей стали, в линейном или угловом исполнении, с различными функциями. Уникальная внутренняя конструкция позволяет обеспечить простой, легкий монтаж и обслуживание, а также надежную и бесперебойную работу даже при неблагоприятных условиях.

Поплавковые конденсатоотводчики ADCA FLT уже в пути на наш склад в Москве! Вы можете также легко перейти на наш канал, кликнув на ссылку "Видео" из любой карточки оборудования в каталоге на нашем сайте.

Команда "Форстим" САЙТ https://www.forsteam.ru/news/ 10 ДЕКАБРЯ