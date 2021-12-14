В журнале ТПА №6 (117) 2021 опубликовано интервью с Гржегоржем Дамбровски – экспертом компании KLINGER Fluid Control

В 2021 году один из мировых лидеров в области производства трубопроводной арматуры - компания KLINGER Fluid Control (Австрия) обновила классическую линейку шаровых кранов. О новой продукции и стратегии продаж арматуры Klinger на российском рынке в небольшом интервью для журнала «ТПА» рассказал Гржегорж Дамбровски (Dipl. Ing. Grzegorz Dąbrowski) – руководитель направления по продажам продукции компании KLINGER Fluid Control в Центральной и Восточной Европе.

Интервью с г-ном Дамбровски читайте в новогоднем выпуске журнала ТПА №6 (117) 2021. Информация предоставлена ООО «ИЛЬМА» - единственным авторизованным дистрибьютором трубопроводной арматуры KLINGER на территории Российской Федерации и других стран Таможенного союза. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК. www.klinger.kfc.at www.ilma-sealing.com

Письмо ООО ИЛЬМА в МЦ ТПА, 13 декабря