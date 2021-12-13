ТЕРМОБРЕСТ. Сервисное обслуживание оборудования HAAS - определение оценки эффективности работы сервисного центра

На предприятии в эксплуатации находится металлообрабатывающее оборудование марки HAAS, приобретённое у компании Haas Automation Inc., США через официального дилера ИООО "Абамет” по адресу: г.Минск, ул.Лукьяновича, 10, корп.1. Директор Вакульчик Александр Сергеевич. Тел.: +375 (17) 3642230, +375 (17) 3251402. Данное оборудование находится на сервисном обслуживании ИООО "Абамет”. С целью определения оценки эффективности работы сервисного центра ИООО "Абамет” нами вводится система информирования по ремонту и техническому обслуживанию оборудования марки HAAS посредством раздела "Новости” -> "Оценки эффективности работы сервисного центра ИООО "Абамет” корпоративного сайта https://termobrest.ru по пунктам:

1. Наименование оборудования.

2. Марка, модель, год выпуска, серийный номер.

3. Дата покупки, дата введения в эксплуатацию.

4. Описание неисправности, перечисление номеров ошибок.

5. Дата обращения в сервисный центр.

6. Дата прибытия специалистов для выполнения работ.

7. Перечень выполняемых мероприятий.

8. Время затраченное на проведения ремонта (ТО).

9. Оценка оперативности и эффективности специалистов сервисного центра.

Примечание: по п.9 будет даваться информация как позитивная, так и негативная по качеству оперативности сервисного центра ИООО "Абамет”.

Сайт завода, 8 декабря