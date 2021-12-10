ПОЗДРАВЛЯЕМ! Победителем конкурса «Предприниматель года 2021» в России признана директор МК «Сплав» Наталья Евгеньевна Орловская.

8 декабря в Москве подвели итоги Всероссийского этапа Международной премии. В финал вышли 26 предпринимателей со всей страны. Сначала Наталью Орловскую назвали первой в номинации «Промышленное производство». А затем признали суперфиналистом, который представит Россию на международном конкурсе EY "Предприниматель года-2021" в Монако. Начинала Наталья Орловская на «Сплаве» 20 лет назад рядовым экономистом, с годами стала финансовым директором, а затем и генеральным. В 2018 году Наталья участвовала во встрече с Президентом России Владимиром Путиным в числе еще нескольких женщин-предпринимателей со всех регионов.

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Наталья Евгеньевна Орловская член редколлегии журнала ТПА и лауреат Арматурного Оскара за 2019 год