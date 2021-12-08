ФАЛЬСИФИКАТ. Реформа ценообразования НА ОБОРУДОВАНИЕ в строительстве должна включать борьбу с фальсификатом (его доля 25%)

Речь идет о производителях, которые имеют действующие и составленные без нарушений декларации и сертификаты о соответствии.

Реформа ценообразования в строительстве должна включать в себя меры по борьбе с фальсифицированной продукцией. Это следует из презентации генерального директора Ассоциации трубопроводных систем, заместителя председателя общественного совета Росстандарта Владислава Ткаченко для слушаний на тему "О мерах по предотвращению распространения фальсификата и восстановлении утраченных функций государственного контроля (надзора) в сфере строительных материалов и изделий" в Общественной палате РФ. "Борьба с фальсификацией строительных материалов должна быть также целью Минстроя и Главгосэкспертизы при осуществлении мониторинга цен на строительные ресурсы и установления ценников на материалы. Необходимо разработать и представить на общественное обсуждение концепцию реформы ценообразования в строительстве, предполагающую возможность вносить в ценники на материалы (ФССЦ, КСР) только верифицированную информацию - поставщиков и производителей продукции, которые не были замечены в последнее время в производстве и поставке фальсификата", - говорится в презентации. В презентации отмечается, что речь идет о производителях, которые имеют действующие и составленные без нарушений декларации и сертификаты о соответствии. Также такие компании не должны быть включены в реестр недобросовестных поставщиков и не должны иметь доказанных нарушений в реестрах проверок надзорных органов и отраслевых организаций. Ранее председатель Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин сообщил, что до 25% всех производимых в России строительных материалов являются фальсификатом

7 декабря 2021, Полипластик Группа