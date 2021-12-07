Изготовление фланцев: ковка и штамповка. Видео с производства ОНИКС.

С появлением ГОСТ 33259-15, была отменена возможность производить фланцы методом литья. Поэтому на этом способе мы останавливаться не будем. Есть два варианта для изготовления фланцев: ковка и штамповка. Такой выбор обусловлен, в первую очередь технологией производства. На лицо целый ряд преимуществ этих методов, о чем мы более подробно расскажем в серии статей.

Обработка металла давлением:

Метод ковки - https://onyxspb.ru/service/articles/kak-izgotavlivayut-flantsy-chast-1-pokovki/

Метод штамповки - https://onyxspb.ru/service/articles/flantsy-metodom-shtampovki/



