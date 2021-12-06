Благодаря нацпроекту «Производительность труда» предприятие «Мехмаш» стало одним из лидеров в стране по производству продукции для магистральных газопроводов. Компания вошла в нацпроект одной из первых – в апреле 2019 года. А с июля совместно с экспертами Фонда развития промышленности Тульской области начала реализацию мероприятий по повышению производительности труда в производстве. Пилотный проект на потоке производства шаровых кранов помог добиться высоких результатов за счет оптимизации схемы движения продукции на сборочном участке, стандартизации процессов сборки, внедрения оперативного контроля качества, быстрых переналадок, реорганизации раздельное хранение оснастки, инструмента, приспособлений. Выработка на потоке за 6 месяцев выросла на 20%, а объем запасов незавершенного производства снизился на 31%. Уменьшились сроки исполнения заказов. Оптимизация пилотного потока помогла заложить основу для формирования устойчивой производственной системы, способной противостоять влиянию внешних факторов и повысить конкурентное преимущество.

Сайт Правительство Тульской области, 2 декабря