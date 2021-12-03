ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В ходе усовершенствования конструкции электромагнитных клапанов, заводом «ТЕРМОБРЕСТ» были разработаны электромагнитные клапаны со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода, которые пришли на замену клапанам с нижним расположением регулирующего органа и электропривода.
НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
снижение гидравлического сопротивления (до 23%);
регулировку расхода газа на высоком давлении (до 6 бар);
плавную регулировку расхода газа на всем рабочем диапазоне хода заслонки;
увеличение точности регулирования;
расширение диапазона регулирования.
За время эксплуатации электромагнитных клапанов со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода мы получили ряд отзывов об их работе в реальных условиях. Во всех случаях отмечались положительные результаты применения новой конструкции.
Facebook, 29 ноября