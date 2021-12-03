ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В ходе усовершенствования конструкции электромагнитных клапанов, заводом «ТЕРМОБРЕСТ» были разработаны электромагнитные клапаны со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода, которые пришли на замену клапанам с нижним расположением регулирующего органа и электропривода.

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КЛАПАНОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

снижение гидравлического сопротивления (до 23%);

регулировку расхода газа на высоком давлении (до 6 бар);

плавную регулировку расхода газа на всем рабочем диапазоне хода заслонки;

увеличение точности регулирования;

расширение диапазона регулирования.

За время эксплуатации электромагнитных клапанов со встроенной дроссельной заслонкой и боковым расположением электропривода мы получили ряд отзывов об их работе в реальных условиях. Во всех случаях отмечались положительные результаты применения новой конструкции.

Facebook, 29 ноября